La settimana dal 4 al 10 maggio 2026 porta un cambiamento importante con l’arresto di Plutone, che influisce su vari aspetti della vita quotidiana. Dopo la Luna Piena in Scorpione, si invita a prendersi del tempo per riflettere su ciò che ha reale valore, specialmente in ambito lavorativo e finanziario. Le posizioni planetarie suggeriscono di valutare attentamente le decisioni da prendere nei prossimi giorni.

La settimana che si apre dopo la grande luce della Luna Piena in Scorpione ti chiede una cosa preziosa: fermarti un momento per capire cosa vale davvero. Mercoledì 6 maggio Plutone inizia cinque mesi di revisione e tu hai la finestra ideale per rimettere ordine nelle priorità, nei conti, nelle relazioni di lavoro. Mercurio in Toro porta parole concrete; il Sole continua a darti stabilità. È la.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Oroscopo della prossima settimana 4 – 10 maggio 2026: Plutone si ferma e cambia tutto, classifica lavoro e denaro

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