Oroscopo giovedì 7 maggio 2026 di Ginny | Bilancia e Cancro non si lasciano mettere i piedi in testa

Il cielo di giovedì 7 maggio 2026 vede la Luna che si trova nel segno del Capricorno, creando un aspetto di opposizione con Giove. Questo transito influenzerà le energie di alcuni segni, in particolare Bilancia e Cancro, che dimostreranno una forte determinazione nel mantenere le proprie posizioni. La giornata sarà caratterizzata da tensioni e da una certa resistenza a essere messi sotto pressione.

La Luna nell'oroscopo di giovedì 7 maggio 2026 resta nel segno del Capricorno, opponendosi a Giove e sfidando Marte: quante energie emotive pronte a sgomitare per essere viste!.🔗 Leggi su Fanpage.it

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