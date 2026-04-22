Oroscopo giovedì 23 aprile 2026 di Ginny | Capricorno e Bilancia intrattabili
L’oroscopo di giovedì 23 aprile 2026 segnala uno scontro tra Marte, molto energico, e i pianeti legati ai sentimenti, che risultano più coccolosi. Questa combinazione potrebbe influenzare l’umore e i rapporti tra i segni, in particolare quelli più intrattabili come il Capricorno e la Bilancia. La giornata si caratterizza per tensioni tra l’energia di Marte e le influenze più dolci e protettive dei pianeti legati alle emozioni.
Anche nell'oroscopo di giovedì 23 aprile 2026 vedremo lo scontro tra Marte super energico e i pianeti sentimentali molto coccolosi.🔗 Leggi su Fanpage.it
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