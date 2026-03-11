L'oroscopo di giovedì 12 marzo 2026 | Cancro e Bilancia si sentono soli

L'oroscopo di giovedì 12 marzo 2026 segnala che i segni del Cancro e della Bilancia si sentono particolarmente soli. La Luna in Capricorno e Venere in Ariete influenzano i segni cardinali, creando emozioni complesse che risultano difficili da esprimere, capire e gestire con naturalezza. Questi aspetti astrali coinvolgono direttamente le sensazioni di alcuni segni in questa giornata.

