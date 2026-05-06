Oroscopo della Settimana 4-10 Maggio 2026 | Plutone in revisione classifica e mantra per i 12 segni

Mercoledì 6 maggio alle 15:34 si verifica un evento astrologico importante, con Plutone che entra in una fase di revisione che durerà cinque mesi. Durante questo periodo, si concentrerà sulla rivalutazione di priorità, rapporti e impegni. Questa finestra temporale rappresenta un momento di approfondimento per riconsiderare aspetti fondamentali della propria vita. La revisione di Plutone interesserà tutti i segni zodiacali, portando a una riflessione su diversi ambiti.

Siamo a mercoledì 6 maggio, il giorno della grande svolta della settimana: oggi alle 15:34 Plutone inizia cinque mesi di revisione e apre una finestra rara per rimettere a fuoco priorità, conti e collaborazioni che meritano davvero il tuo tempo. La Luna Piena in Scorpione di venerdì sera ha già fatto il suo lavoro di chiarezza, e Mercurio, entrato in Toro domenica all'alba, sta dando alle parole.🔗 Leggi su Feedpress.me

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