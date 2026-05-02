Oroscopo della prossima settimana 4 – 10 maggio 2026 | classifica 1-12 mantra e consigli pratici per ogni segno

La settimana che inizia lunedì sarà influenzata dalla Luna Piena in Scorpione, che si è verificata venerdì sera. Questa fase lunare ha portato alcune rivelazioni che ora richiedono di essere tradotte in decisioni pratiche. L’oroscopo della settimana, dal 4 al 10 maggio 2026, presenta una classifica dei dodici segni zodiacali, con consigli e mantra per affrontare al meglio i giorni a venire.

La grande luce della Luna Piena in Scorpione di venerdì sera ha fatto il suo lavoro: ora la settimana che inizia lunedì ti chiede di tradurre quelle rivelazioni in scelte concrete. Mercoledì 6 maggio Plutone comincia cinque mesi di revisione, finestra ideale per rimettere ordine in priorità, conti e collaborazioni che contano davvero. Mercurio entra in Toro domenica all'alba e porta parole pratiche;.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Oroscopo della prossima settimana 4 – 10 maggio 2026: classifica 1-12, mantra e consigli pratici per ogni segno Notizie correlate Oroscopo della prossima settimana 27 aprile – 3 maggio 2026: classifica fortuna e lavoro dei 12 segniSettimana che sa di primavera matura: il Sole in Toro rende ogni costruzione più solida, mentre la Luna Piena in Scorpione del 1° maggio accende un... Oroscopo della prossima settimana 4 – 10 maggio 2026: Plutone si ferma e cambia tutto, classifica lavoro e denaroLa settimana che si apre dopo la grande luce della Luna Piena in Scorpione ti chiede una cosa preziosa: fermarti un momento per capire cosa vale... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Oroscopo della settimana dal 27 aprile al 3 maggio di Paolo Fox; Oroscopo della settimana dal 20 al 26 aprile 2026; L'Oroscopo della settimana dal 20 al 26 aprile 2026; L'oroscopo della settimana dal 27 aprile al 3 maggio: Gemelli e Acquario al top. Oroscopo della prossima settimana dal 4 al 10 maggio 2026: Plutone si ferma, il cielo invita a rallentareOroscopo settimanale dal 4 al 10 maggio 2026: una settimana cerniera fra la Luna Piena in Scorpione e la Luna Nuova in Toro, con Plutone che si ferma. msn.com L'oroscopo della settimana dal 4 al 10 maggio 2026: Acquario ottimista, Scorpione riflessivo. Ariete? Meglio rivedere alcune scelteLa settimana dal 4 al 10 maggio si apre con la Luna in Sagittario, che porta una ventata di energia e voglia di esplorare. Poi si sposta in Capricorno e l'atmosfera cambia ... leggo.it Da chi sente un’elettricità sottile nell’aria a chi ha davvero bisogno di stabilità. L’oroscopo della settimana x.com Oroscopo della settimana (4–10 maggio): energia, radicamento e nuovi inizi La settimana si apre con un cielo che invita a ritrovare equilibrio tra mente e corpo. Le energie primaverili sono nel pieno della loro espressione: è il momento ideale per lasciare a - facebook.com facebook