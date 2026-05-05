Martedì 5 maggio segna l'inizio di una settimana importante con l'ingresso di Plutone in una fase di revisione, che durerà cinque mesi. Questa posizione planetaria invita a riconsiderare aspetti come priorità, rapporti e impegni. La giornata si presenta come un momento di riflessione, con un'attenzione particolare a rivedere le decisioni prese e a valutare eventuali cambiamenti da affrontare nei prossimi mesi.

Siamo a martedì 5 maggio, vigilia della grande svolta della settimana: domani alle 15:34 Plutone inizia cinque mesi di revisione e apre una finestra rara per rimettere a fuoco priorità, conti e collaborazioni che meritano davvero il tuo tempo. La Luna Piena in Scorpione di venerdì sera ha già fatto il suo lavoro di chiarezza e Mercurio, entrato in Toro domenica all'alba, sta dando alle parole un.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Oroscopo settimanale 4-10 maggio 2026: Plutone in revisione, la classifica dei 12 segni

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