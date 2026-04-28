L'oroscopo di maggio 2026 inizia con la Luna Piena in Scorpione, che si verifica il primo giorno del mese, creando un momento di massima intensità emotiva. Nella stessa giornata, si verifica anche il Cazimi di Mercurio in Toro, un evento astrologico che si verifica quando Mercurio si trova nel punto più vicino al Sole. Questi eventi influenzano i movimenti planetari e le energie che si percepiscono durante tutto il mese.

L'oroscopo di maggio 2026 si apre venerdì con la Luna Piena in Scorpione del ponte del 1° maggio: un mese che da qui in avanti tiene insieme due ritmi diversi e complementari — la velocità mentale dei passaggi in Gemelli, accesa dall'ingresso storico di Urano avvenuto domenica 26 aprile, e la pazienza costruttiva di Marte che entra in Toro il 18. Per chi vive in Italia, il ponte e la Festa della mamma di domenica 10 cadono al momento giusto per rallentare, riordinare le priorità e capire dove vale davvero la pena investire tempo ed energie nei prossimi trentuno giorni. Firma: Artemide – Aggiornato il martedì 28 aprile 2026 Il mese che si apre da qui a tre giorni ha già una sua architettura definita.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Oroscopo di maggio 2026: il mese della Luna Piena in Scorpione e del Cazimi di Mercurio in Toro

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