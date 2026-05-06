Ormanico furgone finisce in scarpata | conducente salvo dal ribaltamento

Un furgone è finito in una scarpata dopo aver perso il controllo sulla strada. L’incidente è avvenuto in una zona di campagna, e il conducente è riuscito a salvarsi grazie alla posizione assunta durante il ribaltamento, che ha evitato il capovolgimento totale del veicolo. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento e potrebbero essere legate a condizioni della strada o a un errore di guida.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il conducente a salvarsi dal ribaltamento?. Cosa ha causato la perdita di controllo del furgone?. Come hanno operato i vigili del fuoco per recuperare il mezzo?. Perché quel tratto stradale è considerato così pericoloso?.? In Breve Incidente avvenuto mercoledì 6 maggio poco prima delle ore 8:00.. Vigili del fuoco volontari di Primiero intervengono per mettere in sicurezza l'area.. Soccorritori utilizzano un trattore con verricello per recuperare il mezzo in scarpata.. Autorità locali valutano la sicurezza stradale dei tratti esposti sopra Ormanico.. Un furgone è finito in una scarpata sopra Ormanico poco prima delle 8 di questa mercoledì 6 maggio, lasciando il conducente illeso dopo la perdita di controllo del veicolo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ormanico, furgone finisce in scarpata: conducente salvo dal ribaltamento Notizie correlate Leggi anche: Furgone prende fuoco mentre percorre la Superstrada: soccorsi sul posto, conducente in salvo Auto fuori strada, si ribalta e finisce in una scarpata: spavento per il conducenteMESAGNE - Un altro incidente stradale si è verificato questo pomeriggio (30 aprile 2026) sulla complanare della strada statale 7, che collega...