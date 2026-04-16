Furgone prende fuoco mentre percorre la Superstrada | soccorsi sul posto conducente in salvo

Giovedì 16 lungo la Superstrada Ferrara-Mare un furgone ha preso fuoco durante la percorrenza. Le fiamme sono divampate dall’automezzo, creando una situazione di emergenza per il conducente, che è stato messo in salvo dai soccorritori arrivati sul posto. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Nessuna altra vettura è rimasta coinvolta.

Fiamme alte dal furgone. Sono stati minuti di vera apprensione quelli di giovedì 16, lungo la Superstrada Ferrara-Mare, quando un furgoncino ha preso fuoco. Nel primo pomeriggio (intorno alle 14), all’altezza del chilometro 1, un mezzo si è incendiato mentre stava percorrendo l’arteria in.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Camion prende fuoco mentre percorre l'A15: il conducente scende in tempoUn camion ha preso fuoco mentre stava percorrendo l'autostrada A15 Parma-La Spezia tra il casello di Fornovo e quello di Medesano. Leggi anche: L’auto prende fuoco mentre viaggia sulla superstrada: conducente si salva appena in tempo Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Incendio in A1: furgone frigorifero in fiamme a San Rocco al Porto; Furgone in fiamme sull’Autostrada A1: il conducente si salva per un soffio; Furgone in fiamme in via Zappa: incendio domato, nessun ferito; Paura sulla Polignano-Conversano: camion avvolto dalle fiamme, strada bloccata. Montanaso Lombardo, incendio sulla Paullese: prende fuoco camion che trasporta bancaliSul posto più mezzi dei vigili del fuoco inviati dal comando di Lodi e dal distaccamento volontario di Sant’Angelo Lodigiano. Illeso il conducente del mezzo pesante ... ilgiorno.it Il furgone in marcia e all'improvviso il fuocoCAMPIGLIA MARITTIMA: Il conducente è riuscito ad accostare a bordo strada e a mettersi in salvo. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme ... toscanamedianews.it Il furgone è ripartito e anche noi stiamo per prendere la strada del ritorno. Siete tutti sistemati nei vostri box e domani farete tante belle corse nell'erba, avrete pappa buona e persone che cercheranno di mettervi a vostro agio... facebook