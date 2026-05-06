A Oristano, l’Azalea della Ricerca sarà presente in piazza nel fine settimana, con volontari impegnati nella raccolta fondi dedicata alle donne. Le persone potranno trovare i volontari in diverse postazioni, pronte a ricevere donazioni e sensibilizzare sul tema. Il fiore, venduto a 18 euro, rappresenta un gesto concreto di sostegno alla ricerca medica dedicata alle patologie femminili.

? Cosa scoprirai Dove troverai i volontari della raccolta fondi nel fine settimana?. Come può un fiore da 18 euro aiutare la ricerca medica?. Quali comuni dell'Oristanese saranno coinvolti nella mobilitazione?. Perché questo contributo incide sulla sopravvivenza delle pazienti oncologiche?.? In Breve Contributo minimo di 18 euro o 22 euro tramite piattaforma Amazon.. In Italia 2 donne su 3 sopravvivono a cinque anni dalla diagnosi.. Raccolta fondi attiva sin dal 1984 per sostenere la ricerca medica.. Presenza volontari dal 8 al 10 maggio a Ghilarza e Ollastra.. I volontari dell’Airc saranno presenti nelle piazze della provincia di Oristano il 9 e il 10 maggio per raccogliere fondi tramite l’acquisto dell’Azalea della Ricerca.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Oristano, l’Azalea della Ricerca scende in piazza per le donne

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