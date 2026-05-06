Organi e tessuti perché dire sì | medici e testimonianze a confronto

Da cesenatoday.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 9 maggio, alle 16, si terrà a Savignano sul Rubicone un convegno pubblico dedicato alla donazione di organi e tessuti. L’evento si svolgerà nella Sala Allende di corso Vendemini e vedrà la partecipazione di medici e testimonianze di persone che hanno vissuto esperienze legate alla donazione. I temi principali saranno il valore, l’etica e l’importanza di donare, con un focus sui vari aspetti di questa scelta.

Il valore, l’etica e l’importanza del dono. Sono questi i temi scelti per il convegno pubblico sul tema della donazione che si terrà sabato 9 maggio a Savignano sul Rubicone alle 16 in Sala Allende (corso Vendemini, 18). L’appuntamento si inserisce nel contesto delle celebrazioni per il 50esimo.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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