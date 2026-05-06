Organi e tessuti perché dire sì | medici e testimonianze a confronto

Sabato 9 maggio, alle 16, si terrà a Savignano sul Rubicone un convegno pubblico dedicato alla donazione di organi e tessuti. L’evento si svolgerà nella Sala Allende di corso Vendemini e vedrà la partecipazione di medici e testimonianze di persone che hanno vissuto esperienze legate alla donazione. I temi principali saranno il valore, l’etica e l’importanza di donare, con un focus sui vari aspetti di questa scelta.

Il valore, l’etica e l’importanza del dono. Sono questi i temi scelti per il convegno pubblico sul tema della donazione che si terrà sabato 9 maggio a Savignano sul Rubicone alle 16 in Sala Allende (corso Vendemini, 18). L’appuntamento si inserisce nel contesto delle celebrazioni per il 50esimo.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo

Notizie correlate

Tra pochi mesi carta d'identità elettronica per tutti, Anna Asaro: "Vi spiego perchè dire sì alla donazione degli organi"Dal 3 agosto la carta d’identità cartacea non sarà più valida e tutti i cittadini saranno chiamati a passare alla versione elettronica.

Donazione organi e tessuti, sono 805 i cittadini maggiorenni che hanno detto "sì" nel 2025Sono stati 805 i santarcangiolesi che nel 2025 hanno espresso il proprio consenso alla donazione di organi e tessuti al momento del rilascio della...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Donazione organi, Flavia Petrin (Aido): Fondamentale sensibilizzare le nuove generazioni; 5x1000 ad AIDO: perché è così importante; La commissione Sanità: Sì alla richiesta del Pd di potenziare le campagne regionali di informazione sulla donazione e sul trapianto di organi; Petrin, Aido: La donazione di organi è un nuovo sì alla vita.

Petrin, Aido: «La donazione di organi è un nuovo sì alla vita»Donazioni di organi in crescita nel 2026 con Aido: 12.100 manifestazioni di volontà, un incremento del 27% rispetto al 2025, secondo Flavia Petrin. famigliacristiana.it

Donazione organi, Alice Parma: Serve più informazione. Prezioso il lavoro di associazioni come l'AidoLa consigliera dem: La Regione rafforza l’impegno anche insieme al terzo settore. E siamo al lavoro su una nuova legge ... altarimini.it

Rimossa dagli organi di informazione, vede spenti i riflettori della cronaca consegnata come è a quanti si muovono dietro le quinte per inseguire i loro progetti sulla pelle del popolo gazawi - facebook.com facebook