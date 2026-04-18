Donazione organi e tessuti sono 805 i cittadini maggiorenni che hanno detto sì nel 2025

Nel corso del 2025, 805 cittadini maggiorenni hanno autorizzato la donazione di organi e tessuti durante il rilascio o il rinnovo della carta di identità presso lo Sportello al cittadino del Comune. Questa decisione è stata comunicata al momento della richiesta di documenti ufficiali, senza passaggi successivi o procedure aggiuntive. I dati riguardano esclusivamente le persone che hanno espresso il consenso in questa fase amministrativa.

Sono stati 805 i santarcangiolesi che nel 2025 hanno espresso il proprio consenso alla donazione di organi e tessuti al momento del rilascio della carta di identità presso lo Sportello al cittadino del Comune. Su un totale di 2.325 maggiorenni che nel corso dell’anno hanno richiesto il rilascio.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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