Oreficeria e Made in Italy torna il corso IFTS per futuri designer del gioiello

A Ancona è partita la seconda edizione del corso IFTS dedicato alle tecniche artigianali per la creazione di gioielli del Made in Italy. Il percorso formativo si rivolge a chi desidera approfondire le competenze nel design e nella produzione di gioielli artigianali, con un focus sulla tradizione italiana del settore. Il corso rappresenta un’opportunità per i futuri professionisti di acquisire conoscenze pratiche e tecniche nel campo dell’oreficeria.