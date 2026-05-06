Oreficeria e Made in Italy torna il corso IFTS per futuri designer del gioiello
A Ancona è partita la seconda edizione del corso IFTS dedicato alle tecniche artigianali per la creazione di gioielli del Made in Italy. Il percorso formativo si rivolge a chi desidera approfondire le competenze nel design e nella produzione di gioielli artigianali, con un focus sulla tradizione italiana del settore. Il corso rappresenta un’opportunità per i futuri professionisti di acquisire conoscenze pratiche e tecniche nel campo dell’oreficeria.
ANCONA - Parte da Ancona la seconda edizione del corso IFTS "Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del Made in Italy - Design del Gioiello". Il percorso, completamente gratuito e finanziato dalla Regione Marche nell'ambito del PR Marche FSE+ 20212027, prenderà il via a giugno.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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