LVMH torna a supportare l' artigianato e il saper fare del made in Italy

LVMH ha rilanciato il Premio Maestri d’Eccellenza per valorizzare l’artigianato italiano, coinvolgendo artigiani locali in una competizione che premia il saper fare tradizionale. La quarta edizione, annunciata questa mattina, punta a rafforzare il legame tra il lusso e le competenze artigianali, con l’obiettivo di sostenere le piccole imprese del settore. L’evento si svolge in collaborazione con Confartigianato e la Camera della Moda Italiana.

Una nuova edizione, la quarta, quella annunciata questa mattina da parte del colosso del lusso LVMH del Premio Maestri d'Eccellenza, un'iniziativa creata e realizzata da Mestieri d'Eccellenza LVMH in collaborazione con Confartigianato Imprese e Camera Nazionale della Moda Italiana. L'edizione di quest'anno sarà in partnership con Bvlgari attraverso Fondazione Bvlgari, organismo che supporta iniziative nell'ambito del savoir-faire, della cultura e dell'educazione. Come sottolineato da Marion Bardet, Group VP Métiers d'Excellence LVMH: «Con il Premio Maestri d'Eccellenza rinnoviamo l'impegno nel dare visibilità ad artigiani che, tramite la loro passione e dedizione, continuano a mantenere vivi savoir-faire eccezionali e continuano ad ispirare le generazioni future».