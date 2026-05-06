Il giornalista sportivo ha scritto che il Milan si trova a dover recuperare sei punti in classifica per garantirsi un posto in Champions League. La distanza rende difficile la situazione, considerando le prossime partite come occasioni cruciali. La squadra deve affrontare avversari diretti e ha poche partite a disposizione per recuperare il terreno perso. La corsa alla qualificazione si fa sempre più complessa e richiede un miglioramento immediato.

Le sconfitte contro Lazio (0-1), Napoli (0-1), Udinese (0-3) e Sassuolo (0-2) rischiano di aver pesantemente compromesso il cammino del Milan di Massimiliano Allegri verso la qualificazione in Champions League. Dal 15 marzo ad oggi, infatti, il Diavolo ha conquistato appena 4 punti, grazie al pareggio (0-0) contro la Juventus e alla vittoria (1-0) di Verona firmata da Adrien Rabiot. Quattro sconfitte in sette partite sono un passo da Serie B, inaccettabile per una squadra che ha viaggiato a medie punti e gol quasi da Scudetto fino a due mesi fa per poi crollare sul più bello, forse una volta venute meno le motivazioni per vincere il titolo. C'è una qualificazione Champions da salvare, però.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ordine: “Milan, i 6 punti per la Champions stanno diventando una montagna da scalare a mani nude”

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