Pronostico Atalanta-Borussia Dortmund | una montagna da scalare per la Dea

L’Atalanta affronta il Borussia Dortmund per il ritorno degli spareggi di Champions League, dopo aver perso la prima partita. La squadra bergamasca cerca di recuperare il risultato, puntando su una strategia aggressiva e su un pubblico che riempie lo stadio. La partita si gioca mercoledì alle 18:45 e si può seguire in diretta tv. La Dea si prepara a una sfida difficile contro un avversario forte e determinato.

Atalanta-Borussia Dortmund è una partita valida per il ritorno degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Champions League e si gioca mercoledì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. In Germania Niko Kovac è stato molto abile a trovare un antidoto all’uno contro uno di Raffaele Palladino, contrastando la marcatura a uomo dell’ Atalanta e mettendola fuori gioco. In questo modo il tecnico croato si è aggiudicato il duello tattico con l’ex allenatore della Fiorentina, a Bergamo dallo scorso autunno. Il Borussia Dortmund ha puntato sui lanci lunghi e sui tagli letali dei dei giocatori più offensivi, con l’obiettivo di creare scompiglio e disordine nella metà campo nerazzurra. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Borussia Dortmund-Atalanta 2-0, Guirassy e Beier stendono la DeaIl Borussia Dortmund ha vinto 2-0 contro l'Atalanta, grazie ai gol di Guirassy e Beier, perché i problemi di traffico hanno ritardato l'inizio della partita di 15 minuti.

Borussia Dortmund-Atalanta 2-0: highlights. Guirassy vola e trafigge la DeaIl Borussia Dortmund ha vinto 2-0 contro l’Atalanta, perché Guirassy ha segnato un gol spettacolare che ha spinto i tedeschi avanti.

In Diretta- Atalanta vs Borussia Dortmund | Champions League 2025/26 | eFootball PES21 Simulation

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Pronostico Borussia Dortmund-Atalanta quote playoff Champions; Atalanta-Dortmund pronostico e quote: la chicca sul match; Borussia Dortmund – Atalanta: pronostico e probabili formazioni; Atalanta-Borussia Dortmund (Champions League): orario, dove vederla, probabili formazioni e pronostico.

Pronostico Borussia Dortmund vs Atalanta 17 Febbraio 2026Il 17 febbraio 2026 il Borussia Dortmund ospita l’Atalanta in una sfida affascinante di Champions League. Al Signal Iduna Park si affrontano due squadre ... europacalcio.it

Pronostico Atalanta vs Borussia Dortmund – 25 Febbraio 2026La sfida di UEFA Champions League tra Atalanta e Borussia Dortmund andrà in scena il 25 Febbraio 2026 alle 18:45 presso il suggestivo New Balance Arena. Un ... news-sports.it

Atalanta-Napoli, la sblocca SAM BEUKEMA!!! Be(u)ke gol! Scarica l’app di Napolità (link in BIO) Commenta qui sotto! Metti LIKE al post Iscriviti alla community di Napolità #atalantanapoli #forzanapolisempre #napoli #pronostico #seriea - facebook.com facebook

La New Balance Arena diventa teatro di una sfida dal sapore europeo #Atalanta VS #Napoli, in palio 3 punti pesantissimi. Chi riuscirà ad aggiudicarseli Il nostro pronostico tinyurl.com/23um4xjn#artic… x.com