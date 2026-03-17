Atalanta Palladino | Vogliamo vincere Rimonta? Una montagna da scalare

Mercoledì 18 marzo si svolge la partita di ritorno degli ottavi di Champions League tra Bayern e Atalanta, con quest'ultima determinata a vincere. Il tecnico dei bergamaschi ha commentato che la squadra si trova di fronte a una sfida difficile, definendo la rimonta come una montagna da scalare. La partita si gioca sul campo del Bayern, con l’Atalanta pronta a dare battaglia.

CALCIO. Mercoledì 18 marzo la sfida di ritorno degli ottavi di Champions League sul campo del Bayern. Si riparte dal 6-1 in favore dei tedeschi. In conferenza stampa parla Raffaele Palladino, allenatore dell’Atalanta, alla vigilia della sfida di ritorno degli ottavi di Champions League, contro il Bayern Monaco. Si riparte dal 6-1 dell’andata in favore dei tedeschi: «Ci teniamo a vincere e a fare bella figura, voglio una partita degna dell’Atalanta, anche se recuperare cinque gol è una montagna da scalare». «Anche all’andata - continua Palladino - la reazione sotto di sei gol mi ha reso orgoglioso. Dobbiamo giocare con orgoglio e mentalità. Siamo cresciuti mentalmente come squadra, nonostante la sconfitta pesante contro una squadra fortissima sul piano tecnico e fisico». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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