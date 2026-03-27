Fratelli di Crozza Giorgia Meloni dopo il Referendum | Se Pagnoncelli avesse detto che avremmo perso avrei fatto prima le pulizie di primavera
Maurizio Crozza interpreta nuovamente la premier Giorgia Meloni in un monologo in cui commenta con ironia il risultato del referendum. La leader del centrodestra, interpretata dall’attore, afferma che se un noto sondaggista avesse previsto la sconfitta, avrebbe iniziato prima le faccende domestiche. La scena si svolge in un contesto satirico, senza riferimenti diretti a eventi o persone reali.
Maurizio Crozza torna a vestire i panni della premier Giorgia Meloni alle prese con un momento di forte nervosismo politico dopo la sconfitta del “Sì” all’ultimo referendum Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Articoli correlati
Fratelli di Crozza, Giorgia Meloni sbotta dopo il ReferendumMaurizio Crozza torna a vestire i panni della premier Giorgia Meloni alle prese con un momento di forte nervosismo politico dopo la sconfitta del...
Leggi anche: Bisseck torna sul KO col Milan: «Se mi avessero detto che avremmo perso due derby per vincere lo scudetto avrei firmato. Tanti club mi vogliono? Sono concentrato solo su una cosa»
Approfondimenti e contenuti su Fratelli di Crozza Giorgia Meloni dopo...
Temi più discussi: Fratelli di Crozza | Puntata 20 marzo 2026; Fratelli di Crozza stasera su Nove: anticipazioni e personaggi del 20 marzo; Fratelli di Crozza | Puntata 27 marzo 2026; Fratelli di Crozza, Giorgia Meloni sbotta dopo il Referendum.
Ascolti tv, The Voice Generations strapazza il Grande Fratello Vip. Bene Fratelli di CrozzaGli ascolti del venerdì televisivo vedono su Rai1 The Voice Generations con Antonella Clerici stravincere la serata con una media di ... iltempo.it
Fratelli di Crozza, .la diretta del 20 marzo: tutte le imitazioni, dal ritorno di Antonio Razzi al deputato Aldo MattiaFratelli di Crozza diretta 20 marzo. Maurizio Crozza, durante la puntata, parla, con imitazioni e monologhi, dei temi di attualità. maridacaterini.it
Previsioni azzeccatissime quelle di #CrozzaCalenda #FratelliDiCrozza - facebook.com facebook
Fratelli di Crozza, Calenda e l'album delle figure di me**a x.com