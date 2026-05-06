A Fucecchio si avvicina la stagione dei centri estivi, con l'apertura di iniziative dedicate ai giovani tra gli 11 e i 17 anni. La proposta principale è l’Estate Sottosopra, promossa dal Centro Giovani Sottosopra e dall’Informagiovani, che offre attività come trekking e sport. Nel frattempo, i residenti e i visitatori possono esplorare parchi, il Padule e vari musei della zona, arricchendo il tempo libero con visite e passeggiate.

FUCECCHIO Dal trekking allo sport, è (quasi) tempo di centri estivi. A Fucecchio torna l’ Estate Sottosopra, proposte laboratoriali per adolescenti dagli 11 ai 17 anni promosse dal Centro Giovani Sottosopra e dall’Informagiovani. Obiettivo, trascorrere il tempo libero in modo piacevole e fantasioso, favorendo la libera esperienza, la partecipazione, la cooperazione ed il rispetto reciproco tra i ragazzi. Dal 15 al 19 giugno e dal 29 giugno al 3 luglio, dalle 8.30 alle 12.30 ecco una "Settimana da Padulano": al Casotto del Sordo, a Massarella, i ragazzi saranno guidati in un percorso alla scoperta delle antiche tradizioni padulane, tra pesca, sport e passeggiate in natura.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Opportunità per il tempo libero. Parchi, Padule e musei da visitare

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