Musei e parchi archeologici aperti venerdì 1 maggio 2026 | cosa visitare e orari l'elenco per Regione

Venerdì 1 maggio 2026 i musei, i parchi archeologici e i siti culturali di tutta Italia resteranno aperti, permettendo ai visitatori di scoprire le proprie collezioni e rovine. L'elenco delle strutture aperte e i relativi orari sarà disponibile regione per regione, offrendo diverse opportunità di visita durante questa giornata di festa nazionale dedicata ai lavoratori. Sono previste aperture in molte località, con orari variabili a seconda delle singole strutture.

L'1 maggio, festa nazionale dei lavoratori, resteranno aperti musei, parchi archeologici e siti culturali d'Italia. Gli ingressi sono a pagamento: qui un elenco di siti visitabili.🔗 Leggi su Fanpage.it

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