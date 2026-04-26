Tra libri musei e sport | l’Italia del tempo libero in cento anni Il report ISTAT

Da orizzontescuola.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo rapporto dell’ISTAT analizza l’evoluzione delle abitudini di tempo libero in Italia negli ultimi cento anni, dal 1926 al 2025. Lo studio confronta dati relativi a libri, musei e pratiche sportive, evidenziando come siano cambiate le preferenze e le attività delle persone nel corso del tempo. La ricerca fornisce un quadro dettagliato delle variazioni e delle tendenze che hanno interessato il settore culturale e ricreativo nel Paese.

Un viaggio lungo cento anni, tra abitudini che cambiano e passioni che restano. È quanto emerge dall’ultima analisi dell’ISTAT sulla cultura e il tempo libero in Italia, che mette a confronto i dati dal 1926 al 2025. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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