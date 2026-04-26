Tra libri musei e sport | l’Italia del tempo libero in cento anni Il report ISTAT

Un nuovo rapporto dell’ISTAT analizza l’evoluzione delle abitudini di tempo libero in Italia negli ultimi cento anni, dal 1926 al 2025. Lo studio confronta dati relativi a libri, musei e pratiche sportive, evidenziando come siano cambiate le preferenze e le attività delle persone nel corso del tempo. La ricerca fornisce un quadro dettagliato delle variazioni e delle tendenze che hanno interessato il settore culturale e ricreativo nel Paese.

Un viaggio lungo cento anni, tra abitudini che cambiano e passioni che restano. È quanto emerge dall’ultima analisi dell’ISTAT sulla cultura e il tempo libero in Italia, che mette a confronto i dati dal 1926 al 2025. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate "Lanciano Cultura 2026": quasi cento appuntamenti tra teatro, concerti, mostre, libri e sportQuasi cento appuntamenti (98 per la precisione) dal 24 aprile al 2 giugno: è stato presentato questa mattina, 23 aprile, il programma di “Lanciano... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Cento anni di libri: produzione aumentata di 13 volte, ma i lettori sono in calo; Cinema, libri, musei: chi sale e chi scende, ecco i consumi culturali degli italiani; Libri, musei, cinema e tv: un secolo di cultura e svago nella fotografia dell’Istat; Pistoia – Quattro giorni di crime tra libri e cinema - TVL. Istat, i visitatori di musei in Italia sfiorano i 61 milioni nell'ultimo biennioLe visite a musei e aree archeologiche sono un fenomeno in forte crescita, anche grazie alla capacità di valorizzazione e promozione del patrimonio culturale del nostro Paese. (ANSA) ... ansa.it Musei italiani, parte Felicità: la campagna del Ministero sulle note di Raffaella CarràIl Ministero della Cultura presenta Felicità, la nuova campagna per l’app Musei Italiani: un film corale firmato da Luca Finotti sulle note di Raffaella Carrà, tra arte, sport e inclusione Il ... panorama.it Il prezzo per l’Italia del disastro di Chernobyl. Il nodo energetico resta - facebook.com facebook