I Carabinieri di Napoli hanno condotto un'operazione che ha portato all'identificazione di 14 persone coinvolte in un traffico di droga e spaccio. L'indagine ha smantellato una rete collegata al clan Di Lauro, con varie accuse di natura penale. Durante le attività sono stati sequestrati sostanze stupefacenti e materiale illecito. L'operazione rientra in un'azione più ampia contro le attività criminali nella zona.

È di 14 soggetti colpiti da misure cautelari il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri a Napoli contro un presunto sodalizio criminale dedito al traffico di sostanze stupefacenti e alla detenzione ai fini di spaccio. L’ordinanza, emessa dal G.I.P. del Tribunale su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, è stata eseguita nelle prime ore del 6 maggio 2026. Le indagini Stando alle informazioni rese note dai Carabinieri, l’operazione è il risultato di un’indagine articolata e complessa, sviluppata tra il 2020 e il 2023 dal Nucleo Investigativo di Napoli. Le attività investigative, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia, hanno incluso anche tecniche mirate di intercettazione e osservazione, permettendo di raccogliere gravi indizi a carico degli indagati.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Operazione antimafia a Napoli, smantellata una rete legata al clan Di Lauro: serie indeterminata di reati

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