Napoli 14 arresti | smantellata la rete di spaccio del clan Di Lauro

A Napoli, nelle ultime ore, sono stati eseguiti 14 arresti nell'ambito di un'operazione contro una rete di spaccio legata al clan Di Lauro. Le forze dell'ordine hanno individuato un boss, conosciuto come o' rockets, che coordinava le attività di vendita e consegna. La rete riforniva i clienti attraverso consegne a domicilio, garantendo un flusso continuo di droga nel quartiere. L'indagine ha portato alla scoperta di numerosi dettagli sulle modalità di approvvigionamento e distribuzione.

? Cosa scoprirai Chi è il boss soprannominato o' rockets che coordinava le vendite?. Come faceva la rete a rifornire i clienti con la consegna a domicilio?. Quale collegamento internazionale permetteva l'arrivo di droga dal mercato albanese?. Cosa accadrà nei quartieri coinvolti dopo la rimozione di questa cellula?.? In Breve Raffaele Paolo detto o' rockets coordinava vendite tra Secondigliano e Reggio Emilia.. Il gruppo di pusher guidato da Paolo era riconducibile a Vincenzo Di Lauro.. La banda acquistava stupefacenti tramite contatti diretti con la mafia albanese.. Attività di spaccio e consegne a domicilio operate tra il 2020 e il 2023.....🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli, 14 arresti: smantellata la rete di spaccio del clan Di Lauro Notizie correlate Leggi anche: Operazione anticamorra a Napoli: 13 arresti nel clan Contini, smantellata rete di spaccio “delivery” Clan Di Lauro e narcos albanesi, sgominata rete dello spaccio a Secondigliano: 14 in manetteTempo di lettura: 2 minutiPer delega del Procuratore della Repubblica Distrettuale di Napoli, si comunica che, a partire dalle prime ore della... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Secondigliano, asse tra clan Di Lauro e gruppi albanesi: 14 arresti; Blitz antidroga a Napoli, 14 arresti nel clan Di Lauro: droga dagli albanesi per le piazze di Secondigliano; Smantellata la rete del clan Di Lauro: la droga arrivava dalla criminalità albanese; Napoli, svolta nelle indagini sull’omicidio Cinque: scattano tre arresti. Clan Di Lauro e albanesi insieme per la droga a Secondigliano e Vasto-Arenaccia, 14 arrestiDalle prime ore della notte appena trascorsa i Carabinieri del nucleo investigativo di Napoli hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione della misura cautelare applicativa della custodia in ... napoli.repubblica.it Blitz antidroga a Napoli, 23 arresti: smantellata rete di spaccio legata al clan RussoArrestate 23 persone nell'ambito dell'indagine sul traffico di droga a Napoli. Smantellata rete del clan Russo. notizie.it PAPA LEONE A NAPOLI Il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi , ha firmato oggi l’ordinanza che dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio cittadino per la giornata di venerdì 8 maggio 2026 . Il provvedimento si è reso nece - facebook.com facebook AGGIORNAMENTO Ore 05:50 06/05/2026 A1 MILANO-NAPOLI Bologna CODA di 7 km per incidente tra Calenzano-Sesto Fiorentino e Bivio A1/Variante di Valico dal km 274 x.com