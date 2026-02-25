Operazione ?Cash Back? della Finanza | 281 denunciati 3 arresti e sequestri per oltre un miliardo di euro

La Guardia di Finanza ha scoperto un sistema illecito legato al cashback, che ha portato alla denuncia di 281 persone e all’arresto di tre individui. La causa risiede in pratiche fraudolente che coinvolgevano milioni di euro, sottratti al fisco. Durante le operazioni sono stati sequestrati beni e denaro per oltre un miliardo di euro, dimostrando la portata dell’evasione. Le indagini sono ancora in corso per chiarire tutti i dettagli.

ANCONA - 281 persone denunciate, tre arresti e sequestri per oltre un miliardo di euro. Sono questi i numeri principali dell’operazione “Cash Back”, la vasta indagine condotta dal Guardia di Finanza – Comando Provinciale di Ancona – e coordinata dalla Procura della Repubblica di Ancona, che ha portato alla luce un articolato sistema di frodi fiscali e riciclaggio di denaro su scala nazionale e internazionale. L’inchiesta, sviluppata dalla Tenenza di Senigallia, ha consentito di smantellare un’organizzazione criminale definita dagli investigatori come ramificata e altamente sofisticata, capace di movimentare circa 5 miliardi di euro tra Italia ed estero. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

