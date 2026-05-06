OpenAI ha annunciato il rilascio di GPT-5.5 Instant, una versione migliorata del modello di intelligenza artificiale. Secondo le prime informazioni, le allucinazioni generate dal sistema sono diminuite del 52 per cento rispetto alle versioni precedenti. La nuova gestione della memoria del modello ha portato a modifiche che potrebbero avere ripercussioni sulla privacy degli utenti. Restano comunque alcune criticità legate all’uso dell’IA nel settore medico.

? Cosa scoprirai Come influisce la nuova gestione della memoria sulla tua privacy?. Quali rischi restano per chi usa l'IA in ambito medico?. Perché il modello preferisce cercare sul web invece di inventare?. Come cambierà l'uso quotidiano con l'integrazione dei dati Gmail?.? In Breve Tasso di errore ridotto del 37,3% per prompt medici, legali e finanziari.. Nuova funzione memoria integra dati Gmail e chat precedenti per personalizzazione.. GPT-5.3 Instant resta disponibile come alternativa per tre mesi.. Nuovo sistema riduce le allucinazioni del 52,5% rispetto alla versione precedente.. Da martedì, OpenAI ha reso disponibile GPT-5.5 Instant come nuovo modello predefinito per tutti gli utenti di ChatGPT, introducendo un sistema progettato per ridurre drasticamente le risposte errate nei contesti sensibili.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - OpenAI: arriva GPT-5.5 Instant, calano del 52% le allucinazioni

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