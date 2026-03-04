OpenAI lancia GPT-5.3 Instant | conversazioni più naturali e precise

OpenAI ha annunciato il rilascio di GPT-5.3 Instant, un nuovo modello di intelligenza artificiale. Questo aggiornamento mira a migliorare la naturalezza e la precisione nelle conversazioni, offrendo risposte più fluide e pertinenti durante le interazioni quotidiane. La presentazione avviene in un contesto in cui l’azienda continua a sviluppare strumenti sempre più avanzati per l’uso pratico.

OpenAI ha presentato GPT-5.3 Instant, il nuovo modello progettato per rendere le interazioni quotidiane più fluide, dirette e utili. L'aggiornamento punta a migliorare il tono delle risposte, la loro efficacia pratica e la capacità del sistema di andare subito al cuore della domanda. La novità arriva a pochi giorni dal ritiro di GPT-4o e di altri modelli legacy, nell'ambito di una razionalizzazione complessiva dei prodotti ChatGPT. Secondo OpenAI, il principale cambiamento di GPT-5.3 Instant riguarda l'esperienza conversazionale. Il modello evita lunghe introduzioni difensive o spiegazioni eccessivamente caute e risponde in maniera più immediata quando la domanda lo consente.

