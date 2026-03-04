Openai gpt-5.3 soluzione istantanea per tono imbarazzante e riduzione drastica delle allucinazioni

Il 3 marzo, OpenAI ha annunciato il rilascio di GPT-5.3 Instant, un aggiornamento importante del loro modello di chat più diffuso. Questa versione mira a fornire una soluzione immediata per migliorare il tono nelle conversazioni e ridurre significativamente le allucinazioni generate dal sistema. L'azienda ha comunicato ufficialmente questa novità, evidenziando l'intenzione di perfezionare le performance del modello.

OpenAI ha annunciato il lancio di GPT-5.3 Instant il 3 marzo, offrendo un aggiornamento sostanziale al modello di chat più utilizzato. l’aggiornamento è disponibile immediatamente per tutti gli utenti di ChatGPT e può essere richiamato tramite API con l’identificatore ”gpt-5.3-chat-latest”. l’aggiornamento punta a migliorare l’interazione, la precisione e la gestione delle informazioni, mantenendo un tono neutro, professionale e orientato ai fatti. La piattaforma registra una crescita continua, con un incremento settimanale superiore al 10% e una base di oltre 800 milioni di utenti attivi settimanali su ChatGPT. Il panorama competitivo resta intenso, con pressioni significative da parte di Google e Anthropic che influenzano la quota di mercato. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

