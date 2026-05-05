Cassazione | Salvini non sequestrò nessuno Open Arms poteva andare altrove

La Corte di Cassazione ha stabilito che l’ex ministro non ha commesso il reato di sequestro di persona nei confronti di 147 migranti a bordo di una nave. I giudici hanno anche affermato che la Ong Open Arms poteva dirigersi verso un’altra destinazione. La sentenza cancella le accuse penali nei confronti dell’ex ministro e chiarisce alcuni aspetti della vicenda giudiziaria.

La vicenda giudiziaria con il deposito delle motivazioni è adesso definitivamente conclusa e così si sgonfia anche il caso politico e l'attenzione verso una vicenda che aveva portato Salvini prima a processo e poi assolto con la sentenza dello scorso 17 dicembre., Il leader leghista, all'epoca dei fatti era l’inquilino del Viminale e secondo i giudici non ha compiuto il reato di sequestro di persona di 147 migranti a bordo della nave Open Arms perché l'imbarcazione, che batteva bandiera spagnola, aveva ricevuto la disponibilità di un porto sicuro: Palma di Maiorca dalla Spagna, quindi poteva scegliere dove andare. Il governo...🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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