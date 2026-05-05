Open Arms la Cassazione chiude il caso demolendo le accuse | Salvini non sequestrò nessuno La nave poteva andare altrove

La Cassazione ha recentemente chiuso il procedimento giudiziario riguardante Open Arms e l’allora ministro dell’interno. La sentenza della Suprema Corte ha stabilito che non ci furono sequestri e che la nave poteva dirigersi verso altri porti. La vicenda, che aveva portato a un processo, si è conclusa con l’assoluzione di Salvini, eliminando eventuali responsabilità penali e lasciando alle spalle le polemiche politiche legate a questa vicenda.

Open Arms e Salvini a processo, poi assolto: vicenda giudiziaria conclusa, caso politico sgonfiato. E motivazioni della sentenza della Suprema Corte eloquenti. Finisce nel modo più logico, ma anche più emblematicamente significativo: con la parola “fine” scritta dalla Cassazione e con le argomentazioni giuridiche che arrivano da Piazza Cavour che, nel confermare l’assoluzione definitiva del leader leghista all’epoca dei fatti titolare del Viminale per il caso Open Arms, rappresentano una sonora replica a chi, per anni, ha cercato di trasformare una legittima scelta politica di difesa dei confini, in un reato penale. Open Arms, il caso si chiude con Salvini assolto su tutta la linea.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Open Arms, la Cassazione chiude il caso demolendo le accuse: “Salvini non sequestrò nessuno. La nave poteva andare altrove” Notizie correlate Le motivazioni della Cassazione che ha assolto Salvini nel caso Open Arms: “Non fu un sequestro di persona”La Corte di Cassazione ha pubblicato le motivazioni della sentenza con cui, il 17 dicembre 2025, ha confermato l'assoluzione di Matteo Salvini nel... Leggi anche: “Ai migranti fu impedito l’ingresso a Lampedusa, ma non furono sequestrati”, le motivazioni della Cassazione sul caso Open Arms-Salvini Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Open Arms, annullato il fermo della missione 106: Soccorrere non è un reato; La Flotilla vuole incastrare Meloni: la mossa senza senso dei Pro Pal; Le toghe pro-migranti colpiscono ancora | Open Arms viola le norme Piantedosi e il giudice la assolve; Giustizia, la Consulta precisa i confini dell’obbligatorietà dell’azione penale. Le motivazioni della Cassazione che ha assolto Salvini nel caso Open Arms: Non fu un sequestro di personaLa Corte di Cassazione ha pubblicato le motivazioni della sentenza con cui, il 17 dicembre 2025, ha confermato l'assoluzione di Matteo Salvini nel caso ... fanpage.it Open Arms, fissata la Cassazione per Salvini: udienza l’11 dicembreSul tavolo la conferma o l’annullamento dell’assoluzione. «Come regalo di Natale la sinistra mi manda a processo», ha commentato il ministro dei Trasporti e segretario della Lega. Fissata la data ... lettera43.it "Non ci fu sequestro di persona". I giudici sbugiardano Open Arms: perché è stato assolto Salvini - facebook.com facebook Con la sentenza di oggi sul caso Open Arms, i tribunali nazionali hanno sospeso o annullato 21 fermi di imbarcazioni ONG su 40 disposti dal governo Meloni. La strategia governativa fa acqua da tutte le parti. x.com