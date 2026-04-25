Zeekr 7GT la berlina elettrica sportiva per il debutto in Italia

Un nuovo marchio di automobili elettriche entra nel mercato italiano con un evento a Milano, dove presenta il modello Zeekr 7GT, una berlina sportiva. La casa automobilistica, parte del gruppo cinese Geely Holding, ha organizzato una mostra in via Tortona e ha annunciato una collaborazione con il progetto Alcova. La presentazione avviene in concomitanza con l’ingresso ufficiale del brand nel Paese.

Anche Zeekr ha scelto la Milano Design Week per il suo debutto in Italia. Il brand di mobilità elettrica premium del gruppo Geely Holding (lo stesso di Volvo, Polestar e Lotus) sarà presente fino a domenica 26 aprile allo Showroom 31 di Tortona Rocks con The Art of Connection, una mostra che ripercorre il processo creativo della nuova 7GT attraverso schizzi, modelli in argilla, prototipi e una collaborazione con il duo artistico Ejtech sui materiali adattivi. La partecipazione assume un significato particolare: il 2026 segna l'avvio della distribuzione ufficiale del brand in Italia, affidata a Jameel Motors. Le prime consegne della 7GT sono previste per luglio.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Zeekr 7GT, la berlina elettrica sportiva per il debutto in Italia NEW ZEEKR 7GT 2026 - IL DEBUTTO IN EUROPA Notizie correlate Ecco Zeekr 7GT, berlina premium elettrica pensata per far provare il piacere di guidaSi chiama Zeekr 7GT la nuova auto elettrica del marchio cinese, gruppo Geely, svelata nel cuore della Milano Design Week in una sorta di atelier... Zeekr protagonista alla Milano Design Week, debutta la nuova 7GT(Adnkronos) – Zeekr rafforza la propria presenza alla Milano Design Week 2026 e sceglie il palcoscenico milanese per presentare in anteprima italiana... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Zeekr 7GT: la berlina elettrica che fa lo 0-100 in 3,3 secondi arriva in Italia; Zeekr 7GT debutta in Italia alla Milano Design Week: la berlina elettrica che vuole rimettere il guidatore al centro; Milano Design Week: debutta la Zeekr 7GT; Ecco Zeekr 7GT, berlina premium elettrica pensata per far provare il piacere di guida. Zeekr alla Milano Design Week: la connessione che alimenta il processo creativoDopo il successo dello scorso anno, il marchio torna alla manifestazione meneghina con The Art of Connection, una mostra immersiva che racconta passo dopo passo il viaggio all’origine della nuova dell ... vanityfair.it Zeekr 7GT: la berlina elettrica che fa lo 0-100 in 3,3 secondi e si ricarica in 13 minuti arriva in ItaliaPrime consegne in Italia previste per luglio 2026. Distribuita da Jameel Motors. Debutto alla Milano Design Week 2026 a Tortona Rocks. esquire.com Autouno1984. Tony Dark Eyes · Afrika (Instrumental). Zeekr Test Drive #zeekr #geely #auto - facebook.com facebook Dopo il successo dello scorso anno, il marchio torna alla manifestazione meneghina con The Art of Connection, una mostra immersiva che racconta passo dopo passo il viaggio all’origine della nuova della Zeekr 7GT: un intreccio tra design automobilistico e t x.com