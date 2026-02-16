Rally elettrici | definito il calendario 2026 con l’Italia protagonista a Sanremo Opel Mokka GSE Rally al via
Il calendario del rally elettrico 2026 include una tappa italiana a Sanremo, dove l’Opel Mokka GSE Rally prenderà parte alla competizione. La gara si svolgerà sulla celebre strada costiera, attirando appassionati e spettatori locali. Questa manifestazione segna l’ingresso ufficiale delle auto elettriche nel mondo dei rally, portando con sé un esempio concreto di come la mobilità sostenibile si stia affermando anche negli sport motoristici.
Opel Mokka GSE Rally: Il Campionato Rally Elettrico Prende Forma con una Tappa Italiana a Sanremo. Il 2026 segnerà l’inizio di una nuova era nel mondo dei rally con l’ADAC Opel GSE Rally Cup, la prima competizione monomarca interamente elettrica. Il calendario completo è stato definito, con sette prove in sei paesi europei, e l’Italia ospiterà una tappa cruciale: il Rally di Sanremo a metà ottobre. La serie vedrà protagoniste le nuove Opel Mokka GSE Rally, veicoli da competizione capaci di erogare fino a 281 CV, già disponibili per l’ordinazione. Una Rivoluzione su Quattro Ruote: Il Rally Elettrico è una Realtà.🔗 Leggi su Ameve.eu
