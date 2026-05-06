Andrea Sciorilli ucciso dal padre con un'accetta a Vasto la difesa del 52enne chiede consulenza psichiatrica
Un uomo di 52 anni è accusato di aver ucciso il proprio figlio di 21 anni con un’accetta in una frazione di Vasto. La vicenda si è verificata il 19 aprile scorso. La difesa del padre ha presentato una richiesta di consulenza psichiatrica di parte, mentre le autorità giudiziarie continuano ad indagare sulla vicenda. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio volontario.
La difesa di Antonio Sciorilli, l'uomo che il 19 aprile ha ucciso il figlio 21enne Andrea a colpi d'accetta, ha chiesto una consulenza psichiatrica di parte. Proseguono le indagini per ricostruire la dinamica e trovare riscontri alla versione del 52enne.🔗 Leggi su Fanpage.it
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