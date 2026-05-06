Andrea Sciorilli ucciso dal padre con un'accetta a Vasto la difesa del 52enne chiede consulenza psichiatrica

Un uomo di 52 anni è accusato di aver ucciso il proprio figlio di 21 anni con un’accetta in una frazione di Vasto. La vicenda si è verificata il 19 aprile scorso. La difesa del padre ha presentato una richiesta di consulenza psichiatrica di parte, mentre le autorità giudiziarie continuano ad indagare sulla vicenda. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio volontario.