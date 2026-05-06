Omicidio Pamela Canini indagato l' ex fidanzato | voleva aiutare i carabinieri a trovare la testa del cadavere
Nella vicenda riguardante il caso di Pamela Canini, la giovane trovata morta a Milano, si è sviluppata una nuova fase con l’iscrizione nel registro degli indagati dell’ex fidanzato della vittima. Secondo quanto emerso, l’indagato avrebbe cercato di collaborare con le forze dell’ordine, offrendo informazioni per localizzare la testa del cadavere. La vicenda ha coinvolto anche l’inchiesta sulla profanazione della tomba di Pamela Genini, uccisa nel 2022 dal suo compagno.
Svolta drammatica nell'inchiesta sulla profanazione della tomba di Pamela Genini, la ventiduenne uccisa lo scorso 14 ottobre a Milano dal compagno Gianluca Soncin. Francesco Dolci, ex fidanzato e amico intimo della vittima, è ufficialmente indagato per vilipendio di cadavere e furto.L'uomo si è.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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