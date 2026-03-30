Il giallo del cadavere di Pamela Genini senza testa l' ex fidanzato | Info utili per individuare i colpevoli

Un uomo si è presentato presso le forze dell'ordine per fornire dichiarazioni spontanee in merito al ritrovamento di un cadavere senza testa, identificato come Pamela Genini. Durante l'incontro, ha fornito informazioni utili alle indagini volte a individuare i responsabili del vilipendio. Le autorità stanno analizzando le dichiarazioni e proseguono le attività investigative sul caso.

Le indagini e le dichirazioni dell'ex fidanzato che, tramite l'avvocato, ha fatto sapere che spera di poter essere utile all'individuazione dei colpevoli Si è presentato dai carabinieri per rendere “spontaneamente dichiarazioni” e per dare un contributo alle indagini per risalire agli autori del vilipendio al cadavere di Pamela Genini. A spiegare la scelta dell'ex fidanzato E.D., è stato il legale dell'uomo, Eleonora Prandi. L'avvocato di fiducia dell'uomo che in passato aveva avuto una relazione con la modella 29enne uccisa dal compagno Gianluca Soncin a Milano, lo scorso 14 ottobre 2025, ha spiegato che il suo assistito “avrebbe chiesto di essere sentito” dai carabinieri. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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