Omicidio Abiuso | dopo 22 anni chiesto il processo per 3 indagati

Dopo più di vent’anni, la Procura di Bari ha formalizzato la richiesta di processo per tre persone coinvolte nell’omicidio di un uomo avvenuto nel 2003 a Valenzano. L’episodio risale al 14 novembre di quell’anno e riguarda un uomo ucciso in circostanze che sono state oggetto di indagine da parte delle autorità giudiziarie. La richiesta di rinvio a giudizio segna un passo importante nel procedimento legale in corso.

La Dda di Bari ha richiesto il processo per tre individui accusati dell’uccisione di Danilo Abiuso, avvenuta a Valenzano il 14 novembre 2003. Il delitto, rimasto nel buio per oltre 22 anni, trova ora una svolta giudiziaria grazie a nuove indagini coordinate dal pm Domenico Minardi. L’epilogo di un silenzio durato due decenni arriva a febbraio, quando i carabinieri hanno identificato Luigi Guglielmi, Giovanni Partipilo e Francesco Luigi Frasca come i responsabili materiali della sparatoria. Quest’ultimo non ha subito misure cautelari poiché il gip non ha ravvisato le necessità per la detenzione. Guglielmi e Partipilo si trovano attualmente in carcere. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Omicidio Abiuso: dopo 22 anni, chiesto il processo per 3 indagati Omicidio Abiuso, svolta dopo 22 anni: arrestati i presunti responsabili(LaPresse) Svolta nelle indagini sull’omicidio di Danilo Abiuso, il 22enne ucciso la notte tra il 14 e il 15 novembre 2003 a Valenzano, in provincia... Valenzano, due arresti per l'omicidio mafioso di Danilo Abiuso: risolto cold case dopo 23 anniÈ di due arresti per omicidio premeditato aggravato dal metodo mafioso il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri a Bari. Valenzano, svolta dopo 22 anni: chiesto il rinvio a giudizio per 3 persone per l'omicidio Abiuso. «Delitto maturato nella faida tra i clan Di Cosola e Strisciuglio»Nel mirino della Dda di Bari Luigi Guglielmi, Giovanni Partipilo e Francesco Luigi Frasca: esecutori materiali del delitto del 22enne Danilo Abiuso. Il 5 maggio l’udienza preliminare davanti al gup ... lagazzettadelmezzogiorno.it Articoli con argomento: ‘omicidio Abiuso’La DDA di Bari chiede il processo per tre persone accusate dell'omicidio di Danilo Abiuso, avvenuto nel 2003. Il delitto, maturato nella guerra tra i clan Strisciuglio e Di Cosola, è stato risolto dop ... trmtv.it