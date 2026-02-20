Danilo Restivo | dopo Elisa Claps ed Heather Barnett spunta un terzo omicidio un innocente in carcere da 23 anni per lui
Danilo Restivo, condannato per i delitti di Elisa Claps e Heather Barnett, si trova ora al centro di una nuova accusa di omicidio. Le indagini hanno portato alla luce prove che collegano Restivo a un terzo omicidio, avvenuto anni fa, di un uomo innocente che tuttora si trova in carcere da 23 anni. Gli investigatori stanno approfondendo i legami tra l’uomo e questa nuova vittima, cercando di fare luce su un possibile errore giudiziario. La vicenda si complica con ogni nuovo dettaglio emerso.
La vicenda di Danilo Restivo, il serial killer condannato per l’omicidio di Elisa Claps e della sarta inglese Heather Barnett, si arricchisce di un nuovo capitolo inquietante. Un’inchiesta della BBC, infatti, ha riacceso i riflettori su un terzo possibile delitto commesso dall’uomo e sulla clamorosa ipotesi che un innocente stia scontando da 23 anni una pena per un crimine che non ha commesso. La trasmissione Chi l’ha visto, condotta da Federica Sciarelli, ha rilanciato questa storia già emersa in passato ma mai completamente risolta. Il dubbio, definito atroce dalla giornalista, è che Restivo possa aver ucciso non solo Elisa Claps nel 1993 e la sua vicina di casa inglese nel 2002, ma anche una studentessa coreana di nome Jong-Ok Shin, il cui assassinio avvenne in un parco di Bournemouth il 12 luglio 2002.🔗 Leggi su Cultweb.it
