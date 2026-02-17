Garlasco Andrea Sempio | Non sono tranquillo | nessuno lo sarebbe in questa situazione No non ho visto il video intimo di Chiara Poggi e Alberto Stasi
Andrea Sempio, coinvolto nell’indagine sul delitto di Garlasco, afferma di non essere tranquillo perché nessuno potrebbe esserlo in questa situazione. A un anno dalla riapertura del caso, Sempio si mostra ancora preoccupato e aggiunge di non aver mai visto il video intimo di Chiara Poggi e Alberto Stasi. La sua dichiarazione arriva mentre si intensificano i controlli e le testimonianze nel nuovo filone investigativo.
«Penso che le verifiche che hanno fatto finora, come ad esempio i risultati in incidente probatorio, dimostrino sempre la stessa cosa, la versione che ho dato io l'altra volta», spiega. «Di sicuro non sono tranquillo perché comunque in una situazione del genere nessuno può dire di essere tranquillo». E sull’eventualità di un nuovo passaggio processuale aggiunge: «Che ci possa essere una richiesta di rinvio a giudizio (da parte della Procura di Pavia, ndr) è una cosa che abbiamo messo in conto, se ci sarà l'affronteremo. Anche perché la richiesta di rinvio a giudizio non è appunto la sicurezza che poi ci sarà un processo». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Andrea Sempio e il video intimo nel pc di Chiara Poggi con Alberto Stasi, "non l'ho mai visto, sono innocente"
Andrea Sempio ha dichiarato al Tg1 di non aver mai visto il video intimo trovato sul computer di Chiara Poggi, dopo che Alberto Stasi lo ha consegnato alle forze dell’ordine.
Andrea Sempio: “Non ho visto il video intimo di Alberto e Chiara. I Poggi? Non hanno sospetti su di me”
Andrea Sempio afferma di non aver visto il video intimo di Alberto e Chiara, dopo che i Poggi non hanno mosso sospetti nei suoi confronti.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Andrea Sempio e il video intimo nel pc di Chiara Poggi con Alberto Stasi, non l'ho mai visto, sono innocente; Garlasco, il ritorno di Lovati: Sempio non è empatico; Andrea Sempio: Non ho visto il video intimo di Alberto e Chiara. I Poggi? Non hanno sospetti su di me; Delitto di Garlasco: la storia di Chiara Poggi e le nuove indagini.
A un anno dalla riapertura del caso Garlasco, Andrea Sempio torna in tv: Non sono tranquilloAndrea Sempio torna a parlare al Tg1 sul caso Garlasco: tra oggetti mai analizzati e video ritrovati, nuovi misteri sul delitto di Chiara Poggi. notizie.it
Omicidio Garlasco, Andrea Sempio al Tg1: «Mai visto il video intimo»Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, ribadisce al Tg1 la propria innocenza a un anno dalla riapertura dell’inchiesta. blogsicilia.it
"Il video intimo di Chiara e Alberto Non l'ho mai visto. Né io, né nessuno dei miei amici l'ha mai visto". Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, uccisa nel 2007 a Garlasco – delitto per cui è stato condannato in via definitiva l’allora fidanzato Al facebook
“Saremo stati io e lui a metterlo..” (precisazione: nel video NON compare Marco come erroneamente riportato dal giornalista del tg1). Quindi quel pomeriggio Sempio era a casa Poggi con Marco davanti al pc. Ottimo, questa è una notizia. x.com