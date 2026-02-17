Andrea Sempio, coinvolto nell’indagine sul delitto di Garlasco, afferma di non essere tranquillo perché nessuno potrebbe esserlo in questa situazione. A un anno dalla riapertura del caso, Sempio si mostra ancora preoccupato e aggiunge di non aver mai visto il video intimo di Chiara Poggi e Alberto Stasi. La sua dichiarazione arriva mentre si intensificano i controlli e le testimonianze nel nuovo filone investigativo.

«Penso che le verifiche che hanno fatto finora, come ad esempio i risultati in incidente probatorio, dimostrino sempre la stessa cosa, la versione che ho dato io l'altra volta», spiega. «Di sicuro non sono tranquillo perché comunque in una situazione del genere nessuno può dire di essere tranquillo». E sull’eventualità di un nuovo passaggio processuale aggiunge: «Che ci possa essere una richiesta di rinvio a giudizio (da parte della Procura di Pavia, ndr) è una cosa che abbiamo messo in conto, se ci sarà l'affronteremo. Anche perché la richiesta di rinvio a giudizio non è appunto la sicurezza che poi ci sarà un processo». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Garlasco, Andrea Sempio: «Non sono tranquillo: nessuno lo sarebbe in questa situazione. No, non ho visto il video intimo di Chiara Poggi e Alberto Stasi»

Andrea Sempio ha dichiarato al Tg1 di non aver mai visto il video intimo trovato sul computer di Chiara Poggi, dopo che Alberto Stasi lo ha consegnato alle forze dell’ordine.

Andrea Sempio afferma di non aver visto il video intimo di Alberto e Chiara, dopo che i Poggi non hanno mosso sospetti nei suoi confronti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.