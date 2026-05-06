Omicidio a Civita di Bojano | uomo ucciso dopo una lite con il vicino

Nella serata di martedì 5 maggio a Civita di Bojano, in provincia di Campobasso, un uomo di 50 anni è stato aggredito e ucciso. La vittima, identificata come Nicola De Gregorio, è deceduta a seguito di una lite con il vicino di casa. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire l’accaduto. La dinamica dell’omicidio è ancora al vaglio degli inquirenti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il delitto nella serata del 5 maggio. Un uomo di 50 anni, Nicola De Gregorio, è morto nella serata di martedì 5 maggio a Civita di Bojano, in provincia di Campobasso, dopo essere stato vittima di una violenta aggressione da parte del vicino di casa. Il presunto responsabile, un uomo di 35 anni, è stato fermato dai carabinieri poche ore dopo i fatti. Il delitto si sarebbe consumato intorno alle 20, all’interno della cantina dell’abitazione della vittima. La lite degenerata in violenza. Secondo le prime ricostruzioni, tutto sarebbe iniziato da una discussione scoppiata per motivi ancora da chiarire. La lite tra i due vicini sarebbe rapidamente degenerata fino a trasformarsi in un’aggressione brutale.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Omicidio a Civita di Bojano: uomo ucciso dopo una lite con il vicino Notizie correlate Omicidio a Civita di Bojano, operaio 50enne ucciso dopo una lite(Adnkronos) – I carabinieri di Bojano, in provincia di Campobasso, stanno indagando sull'omicidio avvenuto intorno alla mezzanotte, quando – secondo... Fasano, omicidio con il cacciavite: ucciso un 41enne dopo una liteUn violento scontro avvenuto durante la notte in una residenza alla periferia di Torre Canne, località che fa capo al comune di Fasano, ha causato la... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Omicidio a Civita di Bojano, operaio 50enne ucciso dopo una lite; Mauro Corona sbotta a E’ sempre Cartabianca: Berlinguer si è stancata di me; Caso Garlasco, Sempio arrivato in procura a Pavia: non risponderà a pm; Italia e ripescaggio ai Mondiali, Iran vola dalla Fifa: vertice chiave a Zurigo. Omicidio a Civita di BojanoOmicidio nella notte a Civita di Bojano. Ucciso un cinquantacinquenne di Bojano, sposato con un figlio. Fermato e portato nel carcere di Campobasso un trentacinquenne anche lui di Bojano. Il fatto int ... rainews.it Entra in casa di un 50enne e lo uccide, arrestato 35enne a Campobasso: si ipotizza il furto come moventeUn uomo di 35 anni è stato arrestato per l'omicidio di un 50enne avvenuto a Civita di Bojano (Campobasso) nella serata di ieri, martedì 5 maggio ... fanpage.it Omicidio a Bojano. Un uomo di 51 anni Nicola De Gregorioé stato ucciso nella frazione di Civita. Sul posto i carabinieri. #omkcidio #civita #bojano - facebook.com facebook