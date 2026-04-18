Fasano omicidio con il cacciavite | ucciso un 41enne dopo una lite

Durante la notte, in una abitazione alla periferia di Torre Canne, frazione del comune di Fasano, si è verificato un episodio violento. Un uomo di 41 anni, proveniente da Brindisi, è stato ucciso durante una lite che si è scatenata all’interno della residenza. Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione avrebbe coinvolto un cacciavite, arma con cui l’uomo avrebbe perso la vita. Indagini sono in corso per chiarire la dinamica dei fatti.

Un violento scontro avvenuto durante la notte in una residenza alla periferia di Torre Canne, località che fa capo al comune di Fasano, ha causato la morte di un uomo di 41 anni, originario di Brindisi. L’aggressione, scatenata da un acceso diverbio con un altro individuo, si è conclusa con il decesso della vittima, colpita ripetutamente da un oggetto contundente identificato successivamente come un cacciavite. Le forze dell’ordine sono intervenute tempestivamente sul luogo del tragico evento, riuscendo a individuare e fermare nelle ore successive il presunto responsabile, un uomo di 40 anni. Dinamiche del conflitto e intervento delle autorità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fasano, omicidio con il cacciavite: ucciso un 41enne dopo una lite Notizie correlate Omicidio al culmine di una lite: ucciso un 41enne, individuato il killerUn uomo di 41 anni è stato ucciso nella notte a Torre Canne, frazione di Fasano (Brindisi), al culmine di una lite con un altro uomo. Omicidio al culmine di una lite: ucciso un 41enne, arrestato il killerUn uomo di 41 anni, Eros Rossi, di Brindisi, è stato ucciso nella notte a Torre Canne, frazione di Fasano, al culmine di una lite con un altro uomo. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Serie A Gold, la Junior Fasano tra le mura amiche saluta i tifosi nell’ultima della stagione; Omicidio nel Brindisino, uomo ucciso in casa durante lite: un arresto; A Fasano l’incontro INTERconNETtiamoci… ma con la testa! sulla sicurezza informatica; Un Barletta enorme batte 3-2 il Fasano: la serie C è ad un passo. Fasano (BR), omicidio a Torre Canne: ucciso un 41enne durante una lite in villaUn uomo di 41 anni è stato ucciso nella notte a Torre Canne, frazione di Fasano nel Brindisino, al termine di una lite avvenuta in una villetta alla periferia della località costiera. trmtv.it Fasano: omicidio a Torre Canne, un arresto All'albaDi seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nelle prime ore della mattinata del 18 aprile 2026, i Carabinieri della Compagnia di Fasano e del Nucleo Investigativo di Brindisi hanno arrestato un ... noinotizie.it SERIE D | Padalino verso Fasano-Martina: "Continuiamo sulla scia di Barletta a livello di prestazione. Vogliamo un finale di stagione degno del campionato fatto. Nulla è terminato, ci sono ancora i playoff" #fasano #padalino #sport - facebook.com facebook