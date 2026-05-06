Omicidio a Civita di Bojano operaio 50enne ucciso dopo una lite

Un uomo di 50 anni è stato ucciso a Civita di Bojano dopo una lite. I carabinieri di Bojano stanno conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze o sull'identità della vittima. La dinamica dell'evento è al centro delle verifiche delle forze dell'ordine.

(Adnkronos) – I carabinieri di Bojano, in provincia di Campobasso, stanno indagando sull'omicidio avvenuto intorno alla mezzanotte, quando – secondo le prime notizie – un operaio di 50 anni è stato ucciso con calci, pugni e un oggetto contudente da un 35enne, già individuato e fermato dai Carabinieri. Il delitto si sarebbe consumato a Civita di Bojano al termine di una discussione nata per vecchie ruggini, su cui gli inquirenti stanno facendo luce. —[email protected] (Web Info) .🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Fasano, omicidio con il cacciavite: ucciso un 41enne dopo una liteUn violento scontro avvenuto durante la notte in una residenza alla periferia di Torre Canne, località che fa capo al comune di Fasano, ha causato la... Leggi anche: Omicidio a Olmo in provincia di Arezzo, 30enne ucciso dopo una lite: arrestato il presunto killer Altri aggiornamenti Temi più discussi: Omicidio a Civita di Bojano, operaio 50enne ucciso dopo una lite; Italia e ripescaggio ai Mondiali, Iran vola dalla Fifa: vertice chiave a Zurigo; Morte Beccalossi, il ricordo dei campioni d’Italia dell’Inter: Con lui anni bellissimi. Omicidio a Civita di BojanoOmicidio nella notte a Civita di Bojano. Ucciso un cinquantacinquenne di Bojano, sposato con un figlio. Fermato e portato nel carcere di Campobasso un trentacinquenne anche lui di Bojano. Il fatto int ... rainews.it Omicidio a Civita di Bojano, operaio 50enne ucciso dopo una lite(Adnkronos) – I carabinieri di Bojano, in provincia di Campobasso, stanno indagando sull’omicidio avvenuto intorno alla mezzanotte, quando – ... cremonaoggi.it Omicidio a Bojano. Un uomo di 51 anni Nicola De Gregorioé stato ucciso nella frazione di Civita. Sul posto i carabinieri. #omkcidio #civita #bojano - facebook.com facebook