Un uomo di 30 anni è stato ucciso a Olmo, in provincia di Arezzo, durante una lite che è culminata con colpi di arma da fuoco. La vittima è deceduta sul posto. Le forze dell'ordine hanno arrestato il sospettato coinvolto nell'episodio. La dinamica dell’evento e l'identità delle persone coinvolte sono al momento oggetto di indagini.

Un uomo di 30 anni è stato ucciso a Olmo, in provincia di Arezzo. Contro di lui quattro colpi di arma da fuoco, sparati poco prima della mezzanotte da un conoscente. La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale San Donato di Arezzo. L’ipotesi è una “lite finita in tragedia”. Il presunto assassino è stato rintracciato e arrestato. Quando è stato raggiunto non ha opposto resistenza. Le indagini sono coordinate dalla pm Emanuela Greco. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Omicidio a Olmo in provincia di Arezzo, 30enne ucciso dopo una lite: arrestato il presunto killer

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