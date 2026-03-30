Paulo Azzi, giocatore del Monza, ha segnato cinque gol e fornito sei assist in questa stagione, diventando un elemento fondamentale per la squadra. In un’intervista recente, ha dichiarato di voler raggiungere la Serie A, sottolineando che il calcio rappresenta solo una parte della sua vita, che include anche la famiglia e altri aspetti quotidiani. La sua presenza in campo ha avuto un ruolo decisivo per i risultati del club.

Monza, 30 marzo 2026 – Cinque gol, sei assist e un’imprescindibilità tattica unica all’interno della squadra: l’impatto di Paulo Azzi nel Monza è stato devastante. Il 31enne esterno brasiliano di origini italiane - arrivato in Brianza ad agosto, ma in Italia da ben dodici anni - è diventato subito un idolo dei tifosi, nonché uno dei simboli della rosa di Paolo Bianco che sta lottando per la promozione in Serie A. Dietro il calciatore, però, c’è soprattutto un uomo con modelli e obiettivi di vita chiari. Paulo Azzi, a Monza i suoi numeri parlano chiaro: cosa l’ha spinta a trasferirsi in questa squadra? “L’ambizione del progetto. Parlando con i direttori e il mister ho intuito subito di avere di fronte una società seria, pronta a puntare in alto”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Azzi, il Monza e una questione di fede: “Voglio andare in Serie A, ma il pallone non è tutto. Oltre il calcio c’è la famiglia e la vita vera”

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