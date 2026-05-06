Oltre 6mila presenze alla ' Festa del Corriere della Sera' E l' evento tornerà nel 2027

La tre giorni della ‘Festa del Corriere della Sera’ si è conclusa a Ferrara con più di 6.000 persone presenti. L’evento si è svolto dal 28 aprile al 30 aprile e ha attirato numerosi partecipanti. La manifestazione tornerà nella città estense nel 2027, dal 30 aprile al 2 maggio. La partecipazione e le date sono state confermate dagli organizzatori.

Si è chiusa con oltre 6mila presenze la tre giorni della ‘Festa del Corriere della Sera’ a Ferrara, che tornerà nella città estense anche l’anno prossimo, dal 30 aprile al 2 maggio 2027.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayL'iniziativa, promossa dal Comune di Ferrara in collaborazione con.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Milano, Mattarella alla Scala per l'evento dedicato ai 150 anni del Corriere della SeraIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato al Teatro alla Scala di Milano per l’evento dedicato ai 150 anni dalla fondazione del... Corriere della Sera, due donne alla direzione del quotidianoRCS MediaGroup annuncia la nomina di Barbara Stefanelli, già vicedirettrice vicaria di Corriere della Sera e direttrice di 7, e di Fiorenza... Contenuti utili per approfondire Cosa è successo nella prima giornata della Festa del Corriere della Sera: le notizie del Primo MaggioL'evento per i 150 anni del Corriere della Sera e la collaborazione del Comune di Ferrara: le grandi firme del quotidiano e gli spettacoli serali. Si apre con Angelo Branduardi ... corrieredibologna.corriere.it Giornalismo, spettacolo ed emozioni: la prima giornata della Festa del «Corriere» a FerraraSul palco il direttore del Corriere, Luciano Fontana, l'editore Urbano Cairo, il vicedirettore Venanzio Postiglione, l'editorialista e vicedirettore Aldo Cazzullo. «Fare giornalismo in modo libero sig ... corrieredibologna.corriere.it