Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si trova al Teatro alla Scala di Milano per partecipare a un evento speciale dedicato ai 150 anni dalla fondazione del Corriere della Sera. L’arrivo di Mattarella si è verificato oggi, in occasione di questa celebrazione che coinvolge rappresentanti istituzionali e giornalisti. La cerimonia si svolge nel prestigioso teatro milanese, nel rispetto del programma previsto.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato al Teatro alla Scala di Milano per l’evento dedicato ai 150 anni dalla fondazione del Corriere della Sera. Ad accoglierlo il presidente di Rcs Meadiagroup Urbano Cairo, il sindaco Giuseppe Sala e il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Presenti, tra gli altri, i presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, i senatori a vita Liliana Segre e Mario Monti, la segretaria del Pd Elly Schlein, il leader della Cgil Maurizio Landini, il presidente di Noi moderati Maurizio Lupi, i top manager Fedele Confalonieri, Marco Tronchetti Provera, Diego Della Valle, Massimo Doris. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano, Mattarella alla Scala per l'evento dedicato ai 150 anni del Corriere della Sera

Mattarella a Milano per i 150 anni del Corriere: tutto quello che c'è da sapere sull'evento alla ScalaStasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Dalla...

Leggi anche: Il Corriere compie 150 anni, compleanno alla Scala con Mattarella. Cairo: "Un patrimonio del nostro Paese"

Contenuti utili per approfondire Corriere della Sera.

Temi più discussi: I 150 anni del Corriere, il giornale alla Scala di Milano: concerto e letture, la festa con il presidente Mattarella; Mattarella a Milano per i 150 anni del Corriere: tutto quello che c'è da sapere sull'evento alla Scala; IL CORRIERE DELLA SERA CELEBRA 150 ANNI; Il Corriere della Sera compie 150 anni: Mattarella all'evento a Milano.

Milano, l'arrivo del presidente della Repubblica Mattarella alla ScalaIl capo della Stato è in città, invitato alla cerimonia per i 150 anni dalla nascita del Corriere della Sera. L'applauso in sala e l'inno nazionale ... rainews.it

I 150 anni del Corriere, il giornale alla Scala di Milano: concerto e letture, la festa con il presidente Mattarella: la diretta videoLetture dal Corriere della Sera di articoli storici di Torelli, Albertini, Einaudi, Montale, Deledda, Pirandello, Montanelli, Buzzati, Pivano, Pasolini, Fallaci, Terzani, Tobagi, Cutuli. video.corriere.it

Il Corriere della Sera, fondato a Milano nel 1876 da Eugenio Torelli Viollier, celebra i suoi 150 anni. Per l’occasione il quotidiano è in edicola con la copia anastatica del primo numero, la riproduzione fedele della prima pagina uscita tra il 5 e il 6 marzo 1876. A - facebook.com facebook

5/3/26. Il"Corriere della Sera"compie oggi 150 anni: il primo numero infatti usciva in data 5-6 Marzo 1876, fondato da Eugenio Torelli Viollier. Il giornale è uscito con la"sovracoperta"costituita dalla ristampa anastatica del primo numero. Emesso un francobollo x.com