RCS MediaGroup ha comunicato la nomina di due nuove condirettrici per il Corriere della Sera. Barbara Stefanelli, già vicedirettrice vicaria e direttrice di 7, assumerà la responsabilità della sede di Milano, mentre Fiorenza Sarzanini, già vicedirettrice, coordinerà le attività dalla sede di Roma. La decisione riguarda il reinsediamento delle figure di leadership femminile all’interno dell’organizzazione del quotidiano.

RCS MediaGroup annuncia la nomina di Barbara Stefanelli, già vicedirettrice vicaria di Corriere della Sera e direttrice di 7, e di Fiorenza Sarzanini, già vicedirettrice, a condirettrici di Corriere della Sera, rispettivamente dalle sedi di Milano e Roma. Il vicedirettore Venanzio Postiglione assumerà invece la direzione del settimanale 7 e proseguirà nel ruolo di editorialista del quotidiano e di responsabile delle attività legate alle celebrazioni dei 150 anni del giornale. “Le nuove nomine, che troveranno efficacia dalla metà di maggio 2026, aprono a un percorso di successivi cambiamenti che coinvolgeranno il gruppo dirigente del quotidiano, il suo assetto organizzativo e i progetti editoriali volti all’ulteriore rafforzamento di Corriere della Sera “, si legge in una nota.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Corriere della Sera, due donne alla direzione del quotidiano

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