Aperte le candidature per ' Mùvet – Cambia mezzo' una maratona di idee sulla mobilità sostenibile

Sono state aperte le candidature per ‘Mùvet – Cambia mezzo’, un hackathon dedicato alla mobilità sostenibile rivolto ai giovani tra i 17 e i 25 anni che vivono, studiano o lavorano in Emilia-Romagna. L’evento si propone di raccogliere idee innovative sul tema, coinvolgendo i partecipanti in una maratona di creatività. La competizione si svolgerà nel corso dei prossimi mesi e sarà aperta a tutti i giovani interessati.

Sono ufficialmente aperte le candidature per 'Mùvet - Cambia mezzo', l'hackathon creativo dedicato alla mobilità sostenibile, attiva e collettiva, rivolto ai giovani tra i 17 e i 25 anni che vivono, studiano o lavorano in Emilia-Romagna. L'iniziativa invita i partecipanti a sviluppare proposte.