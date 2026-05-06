In occasione del cinquantesimo anniversario del terremoto che colpì il Friuli nel 1976, la Cineteca del Friuli ha reso disponibile un archivio con oltre 1000 minuti di filmati relativi alla regione prima e dopo il sisma. La collezione, creata dalla nascita della struttura nel febbraio 1977, comprende materiali che documentano gli eventi, i danni e le operazioni di ricostruzione, offrendo uno sguardo dettagliato su quel periodo storico.

Nel 50° anniversario del terremoto, la Cineteca del Friuli, nata nel febbraio 1977, a pochi mesi dal sisma, sceglie la data simbolica del 6 maggio per presentarsi al pubblico e agli utenti con un sito completamente rinnovato realizzato dallo studio Quadrato di Udine, un progetto pensato per rendere il patrimonio cinematografico sempre più accessibile e condiviso. La novità più rilevante, che spiega la scelta di questa data, è una sezione specificamente dedicata all’accesso diretto a una parte del patrimonio filmicodella Cineteca: visitando il sito cinetecadelfriuli.org da oggi si possono consultare liberamente oltre mille minuti di immagini che raccontano il Friuli prima del terremoto, i tragici momenti dell’emergenza e gli anni della ricostruzione.🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - Oltre 1000 minuti di materiali sul Friuli prima e dopo il terremoto del 1976

Rifare una Citta' - Gemona dopo il terremoto del 1976

Notizie correlate

Friuli: il terremoto del 1976 negli occhi dei bambiniTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) “E ven la...

Terremoto del 1976: il dramma di quel minuto che distrusse il Friuli? Cosa scoprirai Come hanno fatto i cittadini a gestire i soccorsi senza aiuti? Perché fu deciso di ricostruire prima le fabbriche e poi le case? Chi...

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: Internazionali d'Italia 2026 a Roma: programma, orari delle partite, calendario e dove vedere il torneo · Tennis ATP e WTA; Jannik Sinner agli Internazionali BNL d'Italia: storia, curiosità e migliori risultati; Offerte Lyca Mobile: piani da 5,99€/mese e promo esclusiva; Madrid su SuperTennis: Sabalenka ai quarti col brivido. Rischia Andreeva, fuori Gauff.

Sarà buio per oltre 6 minuti: quando arriva in Italia l'eclissi più lunga di sempreSono giorni assai concitati in Italia per l’arrivo di una delle eclissi più attese e lunghe in senso assoluto. Il 2 agosto 2027 il Sole sparirà dal cielo per oltre sei minuti. Non è un modo di dire. È ... webnews.it

Un viaggio lungo oltre 4mila chilometri in bicicletta e una storia che vale la pena ascoltare dal vivo. Domenica 10 maggio, alle ore 11.00, l’Associazione Arcobaleno Marco Iagulli ODV accoglierà a Battipaglia Gianfranco Gallo, protagonista di un percorso attra - facebook.com facebook

La guerra di #Trump costerà ad ogni famiglia italiana oltre 2mila euro. Ennesima batosta e il #governoMeloni sta a guardare… A pagare saranno i lavoratori, i pensionati e le fasce sociali più deboli, mentre gli utili delle banche arrivano a quote record… x.com