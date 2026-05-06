Domani prenderanno il via le finali nazionali delle Olimpiadi della Matematica, a cui parteciperanno più di mille studenti provenienti da diverse regioni. La competizione si svolgerà in diverse fasi e coinvolgerà giovani provenienti da tutto il paese, con l’obiettivo di individuare i migliori talenti nel settore. La fase conclusiva si terrà in una sede designata, dove i partecipanti affronteranno le prove finali.

Domani inizieranno le finali nazionali delle Olimpiadi della Matematica. Sono oltre mille gli studenti coinvolti, dei quali 840 impegnati nella prova a squadre e 300 nella prova individuale (3 del primo anno, 24 del secondo, 45 del terzo, 96 del quarto e 132 del quinto anno), accompagnati da docenti e dagli organizzatori del grande evento, per quello che è il più grande esercito di giovani cervelloni d’Italia, formato dai migliori. Le ragazze ed i ragazzi, tutti provenienti dalle scuole superiori, sono impegnati in gare di soluzione di problemi matematici, cimentandosi ad individuare tecniche creative per affrontare problemi inediti e ideare nuove dimostrazioni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Olimpiadi della matematica. Oltre mille giovani in gara

Gara a Squadre 2026 - Olimpiadi della Matematica

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