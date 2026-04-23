La carica dei pony a San Zeno Oltre mille bambini in gara

A San Zeno si è svolto il Pony Master Show presso l’Arezzo Equestrian Centre, con più di mille bambini iscritti. La manifestazione si è svolta in due fine settimana, durante i quali si sono sfidati numerosi binomi in competizioni di equitazione dedicate ai più giovani. L’evento ha coinvolto partecipanti provenienti da diverse zone e ha visto un grande afflusso di pubblico.

Pony Master Show all’Arezzo Equestrian Centre. Una carica di oltre mille binomi che si sfideranno in due week end di gare. Da oggi fino a domenica nella disciplina del salto ostacoli, dal 30 aprile al 3 maggio sarà invece la volta del settore Club e dei Campionati Italiani Mounted Games. Una manifestazione che si conferma, per numeri e partecipazione, uno degli eventi di punta del calendario federale. Intenso questo primo fine settimana del Pony Master Show dedicato al salto ostacoli: in lizza nei campi Petrarca, Dante e Vasari 660 pony e 610 cavalieri, in rappresentanza di 18 regioni italiane (Abruzzo, Alto Adige, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino, Umbria e Veneto).🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La carica dei pony a San Zeno. Oltre mille bambini in gara Notizie correlate Israele nella notte ha continuato a bombardare Beirut in Libano, oltre mille morti (di cui oltre 100 bambini)Israele ha annunciato una nuova ondata di attacchi contro obiettivi del gruppo sciita libanese Hezbollah a Beirut in Libano, poche ore dopo che le... Granfondo del Po, passa la carica dei milleSuccesso ieri mattina per la Granfondo del Po, la manifestazione sportiva alla scoperta del territorio estense lungo il grande fiume.